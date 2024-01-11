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    Uzaydan ilk SMS atıldı, telefonlara yeni operatör yolda

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Roket üreticisi ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, mobil Starlink hizmeti için önemli bir hamle yaptı. Musk'ın şirketi, uydu aracılığıyla uzaydan dünyaya ilk SMS'i attıklarını açıkladı.

    Uzaydan ilk SMS atıldı, telefonlara yeni operatör yolda
    Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Daha çok NASA görevlerinde kullanılan uzay araçlarını ve roketleri geliştirmesiyle bildiğimiz SpaceX, aynı zamanda "Starlink" adlı uydu interneti hizmetini de geliştirmeye devam ediyor. Halihazırda birçok ülkede hizmet veren uydu internetinin bu yıl Türkiye'de de aktif edilmesi bekleniyor. Şirket, alçak Dünya yörüngesine gönderdiği Starlink uydularıyla dünyadaki insanlara yüksek hızlı internet hizmeti sunuyor.

    Öte yandan SpaceX, Starlink'i sadece sabit internetle sınırlı bırakmayarak yakın zamanda hücresel ağa da taşımayı planlıyor. Geçtiğimiz günlerde firmanın bu konuda yeni adımlar attığını bildirmiştik. 

    Özellikle Kuzey Amerika'daki birçok noktada düşük internet hızı gerektiren görevler için kullanılabilecek, maksimum 7 Mbps hızına ulaşabilen uydular hizmet verecek. Bu arada, 2019 yılıdaki Starlink tanıtımında Musk, uygun fiyatlı sınırsız internet, sınırsız telefon görüşmeleri ve sınırsız internet erişimi sözü vermişti. Şimdi bu hedefe adım adım gidildiği görülüyor.

    UZAYLA DÜNYA ARASINDA KISA MESAJ 

    Starlink, mobil internet hizmeti sunacak yeni uyduların fırlatılmasından sadece altı gün sonra mühendislerin, dünyadaki cep telefonlarından uydulara kısa mesaj gönderip aldıklarını açıkladı. Bu özellikle ilgili testler ise halen devam ediyor.

    Direct to Cell özelliğinin kademeli olarak kullanıma açılacağı da duyuruldu. Şirketin internet sitesindeki açıklamasına göre, 2024 yılında mesajlaşma, 2025’te sesli görüşme ve Nesnelerin İnterneti (IoT) kullanılabilecek. Yani mobil Starlink uydularının tam anlamıyla aktif edilmesinin ardından en ihtiyaç duyulan anlarda telefonun çekmemesi gibi bir sorun da ortadan kalkmış olacak. 

    SpaceX'in bu projesiyle birlikte akıllı telefonlar artık internet, arama ve SMS gibi hizmetlere uzay yoluyla erişebilecek.

    Şu anda mobil internet uyduları test ediliyor ve 2025 yılından önce devreye girmesi pek mümkün görünmüyor. 

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Haberler > Teknoloji > Uzaydan ilk SMS atıldı, telefonlara yeni operatör yolda
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