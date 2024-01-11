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    'Milli gurur' AKSUNGUR'a yeni görev

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Türk savunma sanayisi tarafından yerli imkanlarla geliştirilen insansız hava araçlarından AKSUNGUR, yeni görevlere hazırlanıyor. Yüksek faydalı yük kapasiteli AKSUNGUR İHA, yurt içinde ve dışında farklı görevlerde yer alacak.

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    Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından ANKA platformundan yola çıkarak 18 ay gibi kısa sürede geliştirilen, yüksek faydalı yük kapasitesi ile kesintisiz çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri gerçekleştirme kapasitesine sahip AKSUNGUR, SATCOM faydalı yüküyle görüş hattı ötesi operasyon esnekliği sağlıyor.

    İlk saha görevine 2021'in ikinci çeyreğinde başlayan AKSUNGUR, Ekim 2021'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi. AKSUNGUR, geçen sürede yurt içinde ve dışında farklı kullanıcıların hizmetine sunuldu, çeşitli faydalı yüklerle yeni yeteneklerle donatıldı.

    aksungur iha

    AKSUNGUR'un Türk Silahlı Kuvvetlerindeki sayısı artarken ihracat faaliyetleri de hız kazandı. Milli İHA'nın satışı gerçekleştirilen ülke sayısı 3'e çıktı. AKSUNGUR için birkaç ülkeyle de ciddi müzakereler yürütülüyor.

    Yüksek faydalı yük kapasiteli İHA'nın toplam uçuş saati ise 20 bini aştı.

    MİLLİ İHA AKSUNGUR YERLİ MOTORLA ENVANTERE GİRECEK 

    AKSUNGUR'a TUSAŞ Motor Sanayi (TEI) tarafından geliştirilen TEI-PD170 Turbodizel Havacılık Motoru'nun entegrasyonunda son aşamaya gelindi. AKSUNGUR, yerli motorla yaptığı performans testlerinde 41 saat uçuş süresine ulaştı. Bu aynı zamanda TEI-PD170 motorunun uçuş rekoru olarak kayıtlara geçti.

    Testlerin tamamlanmasının ardından AKSUNGUR, bu yıl ilk kez yerli motorla envantere girecek.

    AKSUNGUR, sahip olduğu özelliklerle tüm hava koşullarında keşif ve taarruz görevlerinde önemli rol alacak ve çeşitli mühimmat lojistiğine katkı sağlayacak.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    AksungurTeknolojiSavunma Sanayi
    Haberler > Teknoloji > 'Milli gurur' AKSUNGUR'a yeni görev
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