Savunmada bir ilk daha, İtalyan SİHA’sı Cirit’le vuracak

11 Ocak 2024 04:58 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 05:02

Türkiye’nin savunma ürünleri dünyadan büyük ilgi görüyor. SİHA ve silah sistemlerinin yanı sıra, farklı ülkelerin ürünlerinin mühimmat ihtiyacını da karşılamaya başladık. Roketsan tarafından geliştirilen CİRİT Lazer Güdümlü Füze, ihracatın son dönemde parlayan yıldızı oldu. İtalyan Leonardo şirketi tarafından geliştirilen Astore İHA’ya, CİRİT entegre edildi. CİRİT ile vurucu güce kavuşan Astore’nin, yakında İtalyan Hava Kuvvetleri envanterine girmesi bekleniyor. Astore SİHA’lar ile İtalyan Hava Kuvvetlerinin, ABD’den tedarik edilen MQ-9 Blok 5 SİHA’ların teslimatları başlayana kadarki boşluğu kapatması hedefleniyor. Öte yandan İtalya, Bayraktar TB2 tedarikiyle de ilgileniyor. TB2, Astore SİHA’ya göre çok daha yüksek kabiliyetleriyle dikkat çekiyor. CİRİT entegre edilen Astore İHA, Bangladeş’te başarılı atış testleri gerçekleştirdi.

CİRİT FÜZESİNİN ÖZELLİKLERİ

Roketsan tarafından tasarlanan 2,75” Lazer Güdümlü CİRİT füzesi, ucuz ve hassasiyeti düşük güdümsüz roketler ile yüksek maliyetli güdümlü Anti-Tank füzeleri arasındaki boşluğu doldurmak amacıyla tasarlandı.

CİRİT, Roketsan tarafından geliştirilmiş olan standart CİRİT POD'undan ve Akıllı POD'dan atılabiliyor. Akıllı POD, sahip olduğu platform ile iki yönlü veri iletişimi ve envanter bilgisi sağlama özellikleri ile CİRİT füzesinin etkinliğini arttırmaktadır. CİRİT, yükleme ve boşaltmayı kolaylaştıran tüp komplesi içerisinde bulunuyor.

Füze, aerodinamik yapısı ve kompozit katı yakıtlı motoru sayesinde, klasik 2,75” füzelere göre, 8 kilometre ile sınıfının en uzun menziline sahip. Ayrıca CİRİT füzesi çok maksatlı (Zırh Delici, Anti-Personel ve Yangın Çıkarıcı) harp başlığı ile birlikte yüksek infilaklı harp başlığı opsiyonlarını da barındırıyor.

Sistem, çeşitli platformlara (Helikopter, insansız hava aracı, kara aracı, sabit platform, hafif saldırı uçağı, deniz platformu) entegre edilebiliyor.