Arnavutluk birkaç Türk SİHA'sı aldı, Yunan medyası "Türkler bizi kuşatıyor" dedi 

13 Aralık 2023 22:09 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 22:24

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın, Yunan gazetesi Kathimerini'ye verdiği röportaj Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözleri kesilerek yayınlanmış, Başbakan Rama ise röportajın tamamını sosyal medya hesabından 'sansürsüz' notu ile paylaşmıştı.

Arnavutluk liderinden Yunanistan'ı kızdıran bir hamle daha geldi. Edi Rama, "askeri, polis ve sivil görevler için kullanılan yüksek uçuş teknolojisi" olduğunu söylediği Türk SİHA'larının görüntülerini paylaştı.

ARNAVUTLUK SİLAHLI KUVVETLERİ TB2 SİHA ALIYOR

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bayraktar TB2 SİHA'ların çok yakın bir zamanda Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerine dahil edileceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabında Bayraktar TB2 SİHA'nın görüntüsünü paylaşan Başbakan Rama, ülke topraklarının savunmasında en ileri teknolojiyi kullanmada kararlı olduklarını belirtti.

Rama, "Bu; askeri, polis ve sivil görevlerde kullanılan en gelişmiş uçuş teknolojisi olan Bayraktar dronlarının bir görüntüsüdür. Bayraktar çok yakında silahlı kuvvetlerimizin bir parçası olacak." ifadelerini kullandı.

"ÖZEL BİR ÖNEM TAŞIYOR"

"Arnavutluk'un bu insansız hava araçlarından oluşan filoyla tamamlanması, ulusal güvenlik stratejisi, askeri stratejiden kaynaklanan yükümlülükler ve NATO'nun kapasite hedeflerine uyum açısından hem bizim hem de ittifakın ulusal güvenliği açısından özel bir önem taşıyor."

Aralık 2022'de Arnavutluk ile Türkiye stratejik ortaklığının bir ürünü olarak, Bayraktar TB2 SİHA filosunun satın alınmasına yönelik sözleşme imzalamıştı.

YUNAN BASINI: GÜÇ GÖSTERİSİ YAPTI

Yunan medyasında "Rama, Miçotakis'e Türk Bayraktar SİHA'larıyla 'güç gösterisi' yaptı" başlıkları atıldı. Haberde şu ifadeler yer aldı:

"Bir kıvılcım ile Balkanlar'daki barut fıçısı alev alabilir ve bölgede Türk devletinin kendi planlarını gerçekleştirmek için kesinlikle kullanacağı bir kaosa neden olabilir.

Balkanlar'daki Türk yayı terimi ne yeni ne de bilinmeyen bir terimdir ve Türkiye'nin Yunanistan'ı stratejik olarak kuşatma çabasını ortaya koymaktadır.

Kosova-Sırbistan sınırında yaşanan son olayların da gösterdiği gibi, Balkanlarda "Ukrayna" tipi bir durum oluşturmak hiç de zor değil."

ANKARA'NIN ARNAVUTLUK PLANI

"Türk Koramiral İbrahim Karataş daha önce 'Türkiye'nin Balkanlar'da Arnavutluk ve Üsküp gibi dostları var' demiş ve Türkiye'nin Balkanlar'da kendi jeopolitik oyunlarını oynayabilecek kadar geliştiğini vurgulamıştı.

Askeri ve stratejik açıdan konu, Ege'de askeri operasyonlar yürütmesi halinde her koşulda hem İyon Denizi'nde hem de Kuzey'de tehditlerle karşı karşıya kalmaması gereken Yunanistan için son derece önemlidir.

Türkler, kendi paternalist anlayışlarına göre, tüm Akdeniz ülkelerinin kendilerine danışmalarını, taleplerini karşılamalarını ve genel olarak Osmanlı zamanında yaptıkları gibi tüm ülkelerin kendi istediklerini yapmalarını istiyorlar."