AKSUNGUR İHA'ya '41' kere maşallah, bu defa başarının sırrı yerli motor

10 Ocak 2024 13:36 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 13:43

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen AKSUNGUR insansız hava aracı (İHA), milli motor TEI-PD170 ile 41 saatlik uçuş gerçekleştirdi. AKSUNGUR İHA bu sefer de TUSAŞ Motor Sanayii tarafından geliştirilen milli motor TEI-PD170 41 saatlik uçuş gerçekleştirdi. Konuya ilişkin TUSAŞ’ın sosyal medya hesabından “41 kere maşallah” etiketiyle yapılan paylaşımda AKSUNGUR İHA’nın 41 saatlik uçuşundan kesitlere yer verildi.

https://twitter.com/tusas_tr/status/1745011202491597208

Öte yandan, TUSAŞ tesislerinde her üç ayda 1 adet AKSUNGUR İHA üretilirken, geçtiğimiz yıl üretim kabiliyeti ayda 1 adete yükseltildi. Bununla yetinmeyen firma, ayda 2 AKSUNGUR İHA üretmeyi hedefliyor.

TUSAŞ, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca aktif olarak kullanılan AKSUNGUR İHA için ihracat hedefini büyüttü.

AKSUNGUR İHA ÖZELLİKLERİ NELER?

AKSUNGUR İHA, 50 saati aşkın bir süre havada kalabilirken, 750 kilograma kadar mühimmat gibi faydalı yüklerle donatılabiliyor.

40 bin fit irtifaya kadar uzun süreli operasyonlar gerçekleştirebilen yerli İHA modeli, elektro optik/kızılötesi, SAR ve SIGINT gibi görüntüleyici/radarlardan oluşan faydalı yüklerle görev yapabiliyor.

İlk uçuşunu 2019 yılında icra eden platform, 50 saat havada kalış rekoruna sahip bulunuyor.