Türkiye tarihinde ilk: PD170 ihracat yolunda

11 Aralık 2023 05:29 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 05:38

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türk Savunma Sanayii, millî hava araçları için geliştirilen havacılık motorlarıyla ilk ihracat başarısına imza attı. TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) Genel Müdürü Mahmut Akşit, şirketin seri üretimine başladığı millî askerî turbodizel motorlar ve devam eden geliştirme projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. PD170 motorlarının ilk seri imalat teslimatını 2020 başında yaptıklarını hatırlatan Akşit, o tarihten bu yana üretimi sürdürdüklerini söyledi.

SON AŞAMADAYIZ

İlk uçuşu Aralık 2018’de ANKA ile yaptıklarını, 1 yıldır AKSUNGUR ile uçuşlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Akşit “PD170’in AKSUNGUR ile envantere girişi için son aşamadayız. Testler sonunda bu yıl bitmeden AKSUNGUR’un seri üretim motoru hâline gelecek. Bundan sonraki ilk AKSUNGUR’la da envantere girmiş olacak. Son uçuşlarından birinde Eskişehir semalarına kadar gelip motor tasarımında emeği geçen arkadaşların üzerinden alçak uçuş yaptı. PD170 serisinin olgunluğu konusunda herhangi bir sıkıntı kalmadı” dedi.

SINIFININ EN İYİSİ

PD170’in yurt dışında da oldukça popüler olduğunu ifade eden Akşit, şu bilgileri verdi: Motor için 5 ülkeden sipariş aldık. Bunların hepsini onaylamadık. Bir tanesinin izinleri tamamlandı ve siparişi kesinleştirdik. Diğer 4 ülkeyle ilgili süreçler devam ediyor. Yurt dışında da ciddi bir yer tutacağına inanıyoruz. Motorumuz sınıfının şu anda en az yakan, en yüksek irtifaya çıkan ve irtifada en fazla güç üreten motoru. Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde ciddi bir avantaj sağlıyor kullanıldığı platforma. Satışı gerçekleşen ülkeyle ilgili bir açıklama doğru olmaz. Yurt dışına satılan ilk motorun üretimine başladık, teslimat tarihi önümüzdeki yıl içinde olacak.

Bunun Türkiye için bir ilk olacağına işaret eden Akşit “Türkiye, tarihinde ilk defa yüksek teknoloji ürünü bir havacılık motorunu ihraç etmiş olacak. Bu ülkelerin bir kısmı da gerçekten teknoloji sahibi ülkeler” dedi. Bu serideki motor ailesinin çalışmalarının ANKA için acil istenen PD155 ile başladığını anımsatan Akşit, buradaki kazanımlarla tamamına yakını yerli üretim PD170’in ortaya çıktığını söyledi.