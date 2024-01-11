Trafik derdine son, Hyundai yeni uçan taksisi S-A2'yi tanıttı

11 Ocak 2024 16:24 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 16:25

Elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL/electric vertical takeoff and landing) olarak tanımlanan araç, 2020 yılında şirketin aynı etkinlikte tanıttığı S-A1 modelinin devamı. Güney Kore merkezli çok uluslu otomotiv firması Hyundai, S-A2'yi şehirlerde günlük yaşamda kullanılabilecek bir ulaşım çözümü olarak sundu. Otomotiv devine göre bu hava taksisi, "yolcuları A noktasından B noktasına araba veya otobüsle seyahat edip trafikle uğraşmak zorunda bırakmadan çok daha hızlı bir şekilde ulaştırabilecek bir çözüm".

Hava taksisi S-A2, 1.500 feet yüksekliğe ulaştığında saatte 190 mil seyir hızına sahip olacak. Ayrıca araç, 25 ila 40 mil arasındaki kısa mesafelerde uçmak üzere tasarlanmıştır.

Hava aracı, sekiz rotora ve şirketin gürültülü geleneksel helikopterlerden farklı olarak "bulaşık makinesi kadar sessiz" çalıştığını ileri sürdüğü elektrikli tahrik mimarisine sahip.

HAVA TAKSİSİ DÖRT YOLCU TAŞIYABİLECEK

Aracın içinde bir pilot ve dört yolcunun uçabileceği sayıda koltuk bulunuyor ve araçta nereye girip çıkılacağı gibi görsel işaretler sağlayan aydınlatmalar mevcut.

Otomotiv firması, güvenlik amacıyla, güç aktarma organları ve uçuş kontrolleri gibi ana bileşenlerin arızalanması durumunda görevi devralabilecek çok sayıda yedek bileşenin bulunduğunu açıkladı.

Hyundai'nin 'hava hareketliliğindeki yeni oluşumu' Supernal, ticari havacılık güvenliği seviyelerine ulaşmayı ve 2028 yılına kadar bir eVTOL aracıyla pazara girmeyi hedefliyor.

Supernal, hava taksisinin seri üretimi için Hyundai'nin imkanlarından faydalanmayı amaçlıyor.