Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan Ergin Öztürk (35)'ün yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Hakkında kayıp ihbarı bulunan Öztürk, bugün öğle saatlerinde bir barakanın yakınlarında silahla vurulmuş halde bulundu.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden şahıs, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler, olay yerine yakın bölgede bulunan bir otomobil üzerinde ve alanda geniş çaplı inceleme başlatırken, olayın cinayet olup olmadığı araştırılıyor.

10 GÜN SONRA DÜĞÜNÜ VARDI

Silahla vurulmuş halde bulunan Ergin Öztürk'ün 24 Haziran'da düğünü olduğu bilgisine ulaşıldı.

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