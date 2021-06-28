Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüyler ürperten vahşet haberi dün Çorlu'dan geldi. 13 yaşındaki E.N.O, üvey annesi Z.O'yu önce ingiliz anahtarıyla darp etti, sonra bıçaklayarak öldürdü. Silivri'de polis ekipleri tarafından yakalanan E.N.O'nun ifadesi psikolog nezaretinde alındı.

ÖLDÜRMEK İÇİN 1 YIL PLAN YAPMIŞ

Emniyete götürülen 13 yaşındaki E.N.O.'nun ifadesi kan dondurdu. E.N.O. verdiği ifadede üvey annesini sevmediğini, öldürmek için 1 yıldır plan yaptığını ve olay günü takım sandığından ingiliz anahtarını aldığını, üvey annesinin başına vurduktan sonra bıçaklayarak evden çıktığını itiraf etti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen E.N.O. üvey annesini kasten öldürmekten tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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