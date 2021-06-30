Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Merveşehir Mahallesi’nde bulunan bir sitenin sakinleri apartmanlarına ısı yalıtım yaptırmak için Türk Yapı isimli firmayla anlaştı. Site sakinleri anlaştıkları firmaya ödemeleri gereken 1,5 milyon lirayı iş başında peşin ödedi. Sitede bulunan sadece bir apartmanın yalıtımını yapan firma yetkilileri, diğer 4 apartmanın yalıtımını yapmaya başladıktan sonra ortadan kayboldu. Yalıtım yapmaya başladıkları apartmanlara kurdukları asansörler ile bina için kullanacakları malzemeleri sitede bırakarak kaçan firma yetkilileri apartmanları o halde bıraktı. Sitedeki 4 apartmanda bulunan 50 daireden daire başı 5 bin 500 lira alan yalıtım firması, yaklaşık 1,5 milyon liralık vurgun yaptı.

Firma yetkililerinin işi bırakıp kaçmasının ardından ellerindeki sözleşme ve dekontlar ile Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan yaklaşık 200 mağdur, firma yetkililerinin gereken cezayı almasını istiyor. Site yöneticisi Mehmet Kınacı evlerinin kışın sıcak, yazın serin olmasını istediklerini dile getirerek, “Biz emekçi insanlarız, fabrika işçisiyiz. Ya yapsınlar ya da paramızı geri ödesinler” dedi.

“YA YAPSINLAR YA DA PARAMIZI GERİ ÖDESİNLER"

Türk Yapı ismindeki bir firmayla apartmanlarına yalıtım yapmak için anlaştıklarını aktaran site yöneticisi Mehmet Kınacı, firmanın sitede bulunan sadece bir apartmanı tam bitirdiğini kaydetti. Firma sahiplerinin Mehmet, Mustafa ve Ahmet Ağrı olduğunu paylaşan Kınacı, “Paramızı peşin aldılar. Az bir iş yapıp bırakıp kaçtılar. Şirketlerini de iflas göstermişler. Adamları bulamıyoruz. Antep’i terk etmişler. Şu anda çok mağduruz. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına bütün mağdurlar suç duyurusunda bulundu. Ancak şimdiye kadar bir dönüş olmadı. Biz emekçi insanlarız, fabrika işçisiyiz. Ya yapsınlar ya da paramızı geri ödesinler. Dekontlarımız var. Bu firma sahtekarmış. Bizim apartmanlara az bir şey başlayınca para toplamaya çıktılar. Bizi kandırdılar. Biz de inandık. Biliyorsunuz bizim halkımız saftır. Bizde hemen verdik. Kışın sıcak, yazın serin olsun istedik” diye konuştu.

“İNSANLAR KURBAN PARALARINI BU FİRMAYA VERDİLER”

Firmanın sitedeki bir apartmanı tam bitirmesine aldandıklarını ifade eden mağdur Sait Bozkurt ise her binadan yaklaşık 350 bin lira para topladıklarını söyledi. Bozkurt, “Devlet büyüklerine sesleniyoruz. Adaletin olduğuna güveniyoruz. Bizim mağduriyetimiz giderilsin. İnsanlar Kurban Bayramı üzeri Kurban parasını verdiler. Ben şahsen altın borç edip o şekilde ödedim. Yüzlerce mağdur var. Dört bina var. Her birinde 50 daire var. Her binadan yaklaşık 350 bin lira para toplandı. Sadece bir apartmanı göz boyamak için tam bitirdiler. Ardından bizim apartmanlara başladılar. Ama bizim apartmanların çok az bir kısmını yaptılar. Burada oturanların yüzde 70’i fabrika işçisi bu insanlar çoluk çocuklarının rızkını bu firmaya verdiler” dedi.

“MESLEK HALİNE GETİRMİŞLER”

Dolandırılan site sakinlerinden Cuma Solak’ta firmanın apartmanlarının dış cephesini yapıp içindeki işleri yapmadan kaçtıklarını belirterek, “İçinin hiçbir işini yapmadılar. Sürekli bizi oyaladılar. Söz verdiler ama yerine getirmediler. Herkes mağdur. Bunlar Giresun’da, Konya’da, Trabzon’da da aynı şekilde dolandırıcılık yapmışlar. Bunu meslek haline getirmişler. Biz gereken yerlere başvurduk ama bir dönüş olmadı. Biz bu sorunun çözüme ulaştırılmasını bekliyoruz. Burada oturan herkes işçidir. Yazık, günah değil mi? Bizleri mağdur ediyorlar” ifadelerini kullandı.

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