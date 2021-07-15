Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Emrullah Ç. ile eşi Yasemin Ç. arasında Tekkeköy ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi, Hacı Ali Akıncı Bulvarı'ndaki evlerinde tartışma çıktı. İddiaya göre öfkelenen genç kadın, kocasına tabancayla 4 el ateş etti. Yaralanan koca, can havliyle kendisini birinci kattaki evlerinin balkonundan aşağı attı. Yüzüstü düşen polis, yere yığılıp kaldı. Ardından Yasemin Ç, balkona çıkıp "Bunu hak etmişti" diye bağırdı. Bu esnada devriye gezen ekipler, olayı fark etti, Polis kadını gözaltına alırken Emrullah Ç. hastaneye götürüldüğü sırada ambulansın içinde hayatını kaybetti. Zanlı kadının Karayollar Müdürlüğünde memur olduğu öğrenildi.

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