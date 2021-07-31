Adapazarı Korucuk Mahallesi’nde bir evden kötü koku gelmesi üzerine mahalle sakinleri belediye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar sonrası harekete geçen ekipler, eve geldiklerinde gördükleri manzara karşısında şoke oldu.
4 KAMYON ÇÖP ÇIKARTILDI
Kötü koku gelen evde 60 yaşındaki Meliha A.’nın kaldığı öğrenilirken ekipler, evde temizlik çalışması başlattı. Gerçekleşen çalışma neticesinde evden 4 kamyon çöp çıkartılırken polis ekipleri ise yaşlı kadını bulmak için çalışma başlattı.
Karabük'te bir evden 2 kamyon çöp çıktı Karabük'te kötü kokuların geldiği bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı.
Sulama kanalındaki temizlik tamamlandı, 137 kamyon çöp çıktı Manisa’da geçtiğimiz ay yaşanan sağanak yağışların ardından başlayan DSİ’ye ait sulama kanalının Şehzadeler ilçesine bağlı Nurlupınar Mahallesinden geçen 700 metrelik kapalı kesitindeki temizlik çalışmaları tamamlandı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince, 20 gün boyunca mesai mefhumu gözetilmeden el işçiliği ile yapılan çalışmalarda sulama kanalından yatak, buzdolabı, küvet, telefon direği, köpük, strafor, karton, pet şişe, plastik top, motorsiklet kaskı, evsel atıklar olmak üzere 137 kamyon çöp çıktı.