Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin'in merkez Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki daireye yılan girdi.

BALKONDAN EVİN İÇİNE GİRDİ

Balkondan giren yılanı fark eden ailenin 5 ferdi, korku içerisinde dışarıya çıktı. Ev sahibi Yıldıray Üredi'nin ihbarı üzerine adrese giden Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, oturma odasına kadar giren yılanı zarar görmeden yakaladı.

DOĞAL ORTAMINA BIRAKILDI

İtfaiye ekipleri tarafından yakalanan ve zehirli olduğu belirtilen yılan daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Diyanet'ten açıklama: Haram sayılan deniz ürünleri mezheplere göre değişir Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, sosyal medyadaki deniz ürünleri fetvası tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Evine 2 metrelik yılan girdi Mersin'de bir eve 2 metrelik yılan girmesi üzerine ekipler çağırılarak, dışarı çıkarılıp doğaya salındı.

Züccaciyede yılan paniği! Deprem oluyor zannetti Kocaeli'de zücaciye mağazasına giren 1 buçuk metrelik yılan korku dolu anlar yaşattı. İş yeri sahibi "Tabakları, tavaları salladı. Deprem oluyor zannettim ama baktım ki yılan girmiş, epeyce korktum" dedi.