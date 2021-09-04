Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çameli'nin Çiğdemli Mahallesi'nde ikamet eden ve 3 çocuk sahibi Ayşe Oğur (58) korona virüsten tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Korona virüs nedeniyle vefat eden Ayşe Oğur’un cenazesi yarın Çameli Çiğdemli Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi.

KALP RAHATSIZLIĞI BULUNUYOR

Vefat eden Ayşe Oğur’un kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi.

Koronavirüsten hayatını kaybetti! Son sözleri ise aşı olun oldu Karaman'da korona virüse yakalanan ve yoğun bakıma alınan Süleyman Can, hastane odasında çektirdiği görüntülü mesajla aşı olun çağrısında bulunduktan sonra hayatını kaybetti.

Korona virüse yakalanan hamile kadından aşı çağrısı Bingöl'de korona virüse yakalanan ve hamile olan 2 çocuk annesi Ebru Arslan, “Aşı olmadım, sonradan pişman oldum. Keşke aşı olsaydım. En azından korona virüsü bu kadar kötü bir şekilde atlatmazdım" diyerek vatandaşlara aşı olma çağrısında bulundu.