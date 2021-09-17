Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir çocuk annesi öğretmen Aysel Şentürk, ikinci çocuğunu kucağına almasına sayılı günler kala korona virüse yakalanmıştı.

EVİNE GÖNDERİLDİ

Bursa'da özel bir fabrikanın kreşinde çocuk gelişim öğretmeni olarak görev yapan 9 aylık hamile Aysel Şentürk, 20 gün önce rahatsızlanınca Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Aysel öğretmenin Covid-19 testi negatif çıkınca, kendisine ilaç yazılarak evine gönderildi.

COVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Rahatsızlığı tekrarlayan Şentürk, aynı hastaneye tekrar geldi ve burada 3 gün tedavi gördü. Taburcu edilen Şentürk, en son geçen hafta yeniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Şentürk'e yapılan Covid-19 testi bu kez pozitif çıktı.

BEBEĞİ SEZARYENLE ALINDI

Durumunun ağırlaşması üzerine ikinci çocuğunu kucağına almasına sayılı günler kala Şentürk'ün bebeği sezaryenle alındı. Şentürk yoğun bakıma kaldırılırken, dünyaya getirdiği kız çocuğuna Nisa ismi koyuldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Talihsiz öğretmen çarşamba günü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şentürk'ün korona virüs aşısı olmadığı öğrenilirken, cenazesi gözyaşları içinde Hamitler Mezarlığında toprağa verildi.

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