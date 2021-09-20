Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'nde Girne Köprüsü'nden karşıya geçen bir vatandaş Seyhan Nehri içinde birisinin hareketsiz halde görünce 112'yi aradı.

25 YAŞLARINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Can-Kur ekipleri sevk edildi. Can-Kur ekipleri şahsın cansız bedenini nehirden çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 25 yaşlarındaki erkek şahsın uzun süre önce nehirde öldüğünü tespit etti.

KÖPRÜNÜN ÜSTÜNDE SIRA OLUŞTU

Polis şahsın nasıl öldüğüyle ilgili çalışma başlattı. Ceset otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Bu arada cesedi görmek isteyen vatandaşlar köprünün üzerinde araçlarını park edince polis onları ikaz edip uzaklaştırdı.

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