Türkiye Gazetesi

TÜBİTAK'ın onur konuğu olarak Türkiye'ye gelen Prof. Dr. Aziz Sancar, TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları yürüten hocalarla bir araya geldi.

Toplantıda Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve TÜBİTAK MAM Başkan Vekili Dr. Osman Okur'un yanı sıra platform bünyesinde faaliyet gösteren birçok hoca da hazır bulundu.

"HARİKA İŞLER BAŞARMIŞLAR"

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Sancar, "Aşı çalışmalarının geldiği noktayı nasıl buluyorsunuz?" sorusu üzerine bazı çalışmalardan haberi olduğunu ancak bu kadar ayrıntılı olarak bilmediği belirterek, çalışmaları çok başarılı bulduğunu dile getirdi. Sancar, "Gerçekten 3 yıl içinde harika işler başarmışlar ve iyi öğrenciler yetiştirmişler, gerçekten çok beğendim" dedi.

"AŞI KARŞITI OLMAK MANTIKLI BİR TUTUM DEĞİL"

Sancar, aşı karşıtlığı konusunda bir mesajının olup olmadığı sorusuna ilişkin "Ne diyeceğimi bilmiyorum çünkü aşı karşıtı olmak bence mantık dışı bir tutum. Yani mantıklı değil. Aşı karşıtı olmak mantıklı bir tutum değil" ifadelerine yer verdi.

Görev yaptığı üniversitenin aşı olmayanları kabul etmediğini kaydeden Aziz Sancar, "Türkiye kanunları zorluyor mu bilmiyorum ama kanun zorlamasa bile aşı olmak gerek yoksa başkasını tehlikeye sokuyorsunuz. Buna hakkınız yok" dedi.

Aziz Sancar: Gelecek Nobel’ler buradan çıkabilir TEKNOFEST’in Nobel’e layık olduğunu söyleyen Aziz Sancar “Ama siz Nobel için yapmayın. Ülkemiz için yapın” dedi.

Aziz Sancar: Kuyruğa girer aşı yaptırırdım ABD'de yaşayan Nobel ödüllü Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar, Covid-19 aşısıyla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Bakan Koca'dan, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Sancar'a aşı açıklamalarından ötürü teşekkür Sağlık Bakanı Koca, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Sancar ile görüştüğünü belirterek, "Hocamıza basında da yer alan Bakanlığımızın aşı konusundaki stratejisini destekleyen açıklamalarından dolayı teşekkürlerimi ilettim." dedi.