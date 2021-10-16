Türkiye Gazetesi

İstanbul'dan Trabzon'a giden yolcu otobüsü, saat 06.15 sıralarında şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Samsun'da yoldan çıkarak 150 metreden dereye yuvarlandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Adata can pazarının yaşandığı kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenilirken, yaralılar ip yardımıyla uçurumdan yuvarı çıkartıldı.

Aracın içerisinde sıkışan sürücü ise askıda kaldı ve feryat ederek yardım istedi. Sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Erkek arkadaşını ezdi! Kaza süsü vererek kurtulmaya çalıştı Denizli’de birlikte yaşadığı erkek arkadaşını ezen ve kazanın yanlışlıkla gerçekleştirdiğini belirten kadının yalanı ortaya çıktı. Güvenli kameralarına yansıyan kazada, kadının erkek arkadaşını birkaç metre sürükledikten sonra tekrar dönüş yaparak üzerinden geçtiği görüntülendi.

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