Türkiye Gazetesi

Elazığ’ın Baskil ilçesinde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Elazığ-Ankara seferini yapan yolcu treni, hemzemin geçitten geçen N.Ç idaresindeki otomobile çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ve eşi hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Baskil Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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