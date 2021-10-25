Türkiye Gazetesi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde özel bir sürücü kursunda gerçekleşen ehliyet sınavında sürücü adayların tamamının yabancı uyruklu olduğunu, bunlardan 5'inin ise bir önceki sınavda kamera düzeneği bulundurduğunun ve sınava girmeden sınav yerinden ayrıldıklarını tespit etti.

ÇOK SAYIDA KAMERA VE KULAKLIK ELE GEÇİRİLDİ

Bunun üzerine ekipler harekete geçti. Konu ile ilgili irtibat halinde olduğu öğrenilen 6 Türk vatandaşı organizatör, 18 yabancı uyruklu şahıs ve bu kişilere ait 4 araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda şahıslar üzerinde kıyafet içerisine gizlenmiş kamera ve kulaklık düzeneği ile araçlarda çok sayıda kamera ve kulaklık aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 24 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Ehliyet sınavında sürücü adayının kullandığı araç takla attı Samsun'da ehliyet sınavı sırasında sürücü adayı genç kızın aracı şarampole yuvarlandı. Kazada ölen veya yaralanan olmadı.