Türkiye Gazetesi

Ereğli ilçesinde yaşayan Yumurtaş ailesinin 4 üyesi koronavirüse yakalandı.

Aşı olmadıkları iddia edilen ve tedavileri devam eden aile bireylerinden önce itfaiye personeli Şükrü Yumurtaş vefat etti.

DÖRT GÜN SONRA BABA DA VEFAT ETTİ

Dört gün sonra ise 82 yaşındaki baba Afşin Yumurtaş'ta hayatını kaybetti.

Tedavi gören 77 yaşındaki Mülhan Yumurtaş ise hastanede hayatını kaybetti.

Merhume Yumurtaş için düzenlenen cenaze törenine koronavirüs tedbirleri gereği az sayıda kişi katıldı.

Yumurtaş ailesinden bir kişinin daha hastanede koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi.

Anne Yumurtaş alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.

Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısında ibre aşağı döndü Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 338 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 792 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi ise hayatını kaybetti.

Koronavirüse yakalandı, aşı çağrısı yaptı Çorum’da koronavirüse yakalanıp ölümden dönen 67 yaşındaki kadın, aşı yaptırmadığı için pişman olduğunu belirterek, 'aşı olun' çağrısı yaptı.