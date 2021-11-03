Türkiye Gazetesi

Kastamonu Kurusaray köyünde Yaşar Dadaylı'ya ait iki katlı betonarme evde 27 Ekim günü yangın yaşandı. Dadaylı ailesi alevleri söndürürken can ve mal kaybı olmadı. Ancak bu olaydan sonra bir hafta içerisinde dört defa daha yangınlar çıktı. Alevlerin evde hasara sebep olmasının ardından köy meydanında bulunan yangın musluğundan eve hat çekildi. Aile üyeleri, yeniden yangın çıkma ihtimaline karşı evde nöbetleşe uyumaya başladı.

"BİR ODA SÖNÜYOR, DİĞERİ YANIYOR"

Yaşar Dadaylı, yangınların neden çıktığını bilmediklerini belirterek "Bir oda yanmaya başlıyor, söndürüyoruz. Orada yangın biter bitmez başka bir odada başlıyor. Çekyatlarımız, eşyalarımız, ahırımız yandı. Bir odada çok sayıda eşyamız kül oldu. Kalan eşyalarımızı, komşularımızla, yanmasın diye dışarı çıkardık" dedi.

“6 KİŞİ KORKU İÇERİSİNDEYİZ”

Geceleri uyuyamadıklarını belirten Dadaylı, "Bu evde kalacağız ama uyumadan kalacağız. Zaten dün gece uyumadık, nöbetleşe yattık. Bu evde 6 kişi yaşıyoruz, korku içerisindeyiz, ne yapacağımızı şaşırdık. Bu olay sebebiyle hiç kimseden şüphelenmiyorum. Çekyatların alt kısmından yanıyor, kimden şüpheleneyim?" ifadelerini kullandı.

“MİSAFİRİN CEKETİ BİLE YANDI”

Eve gelen misafirin ceketinin içerisinin bile alev aldığını belirten oğlu Ahmet Dadaylı da “Samanlığımız da kül oldu. 40 bin TL değerinde saman vardı. Evde bir şey kalmadı. Bugün bu oda, yarın başka oda yanıyor. Elimizde hortumla bekliyoruz. Giyecek kıyafetimiz bile yok. Üstümdeki kıyafetleri komşular verdi” diye konuştu.

“YANGIN ÇIKARACAK YARAMAZ BİR ÇOCUK YOK”

Olayı yetkililerin bile çözemediğini aktaran Kurusaray köyü Muhtarı Mehmet Abdaloğlu “Bu olayı kimsenin mantığı almıyor. Yangın ile ilgili bir kimseden şüphe edebilmek için çekyatın üst kısmından yanması lazım ama çekyat altından yandı. Bu ailenin düşmanı yok, dolayısıyla kimseden şüphelenmiyorum. Evlerinde bu yangınları çıkaracak yaramaz bir çocuk, alzaymır hastası veya dengesiz bir insan da yok. İlk başlarda çıkan yangınlarla ilgili elektriği kestiler ama elektrikle alakası yok. Priz veya anahtarların bulunduğu yer ile yangının çıktığı nokta arasında hiçbir şekilde alakalı bir durum yok. Kimse bu durumun açıklamasını yapamıyor” sözlerini sarf etti.

“DAHA ÖNCE BENZER BİR OLAY BAŞKA BİR EVDE YAŞANMIŞTI”

Muhtar Abdaloğlu, 5-6 yıl önce buna benzer bir olayın daha yaşandığını belirterek, “O olayda da bir odada yangın sönerken başka bir odada yangın çıkmıştı. Ama o yangın olayı bu yangın olayı kadar değil,1 sene aralıkla yangın çıkıyordu. Ama şu an yaşanılan olayda, bir hafta içerisinde yaklaşık 5 defa yangın çıktı” dedi.

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