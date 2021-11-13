Türkiye Gazetesi

Denizli’de yıllardır yazılım ve kodlama üzerine çalışmalar yapan firma tarafından internet üzerinden yayınlanan dünyaca ünlü diziden esinlenerek 15 gün boyunca kentin farklı bölgelerinde üzerinde şekillerin ve QR kod olan kartvizit büyüklüğünde kağıt dağıttı.

ÇALIŞMANIN ARDINDAN VERİLER SİLİNDİ

Akıllı telefonlarla dağıtılan kağıt üzerindeki QR kodu yaklaşık 15 bin kişi okuttu. Bunlardan yaklaşık 10 bini tüm tehlikelere rağmen kişisel verilerinin tamamını sisteme yüklemekten çekinmedi. Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili olarak yapılan çalışmanın sonunda uyarı yayınının ardından toplanan verilerin tamamı firma tarafından silindi.

10 BİN LİŞİ DÜŞÜNMEDEN KİŞİSEL BİLGİLERİNİ PAYLAŞTI

Firma ortaklarından Ahmet Altıntaş, “Türkiye’de popüler olan bir diziyi izledikten sonra dedik ki böyle bir dizi etki yapabilir. Ki beklediğimiz gibi Türkiye’de birçok kişi bu diziyi sevdi. Dizideki kartları kullanarak Denizli’de farklı bölgelerde ve zamanlar da dağıttık. Arkasından insanlar bunu gördüğü zaman sadece dizideki sembolleri ve arka taraftaki QR kodları gördüler. Bunun dışında herhangi bir bağlantı yoktu. İnsanlar bu QR kodları okutarak karşılarına farklı bir web sitesi geldi ve ardından geri sayım başladı. Geri sayım sonunda hiç kimse ne olacağını bilmiyordu. Bunun ne için olduklarını öğrenmeleri için kayıt butonu koyduk. İsim, soy isim, doğum tarihi ve telefon numaralarını vererek, kişisel verilerini paylaşmış oldular. Burada beklentimiz insanların nasıl bir tepki vereceğiydi. Beklediğimizden çok çok fazla bir veri geldi. İnsanların kişisel verilerini verdiklerini gördük. Bununla ilgili bir farkındalık oluşturmak istedik. 15 gün boyunca herkes sosyal medya hesaplarından birbirlerine göndererek 10 milyonun üzerinde etkileşim aldık ve sitemizi milyonlarca kişi ziyaret etti. 10 binin üzerinde kişisel veri topladık" dedi.

"DİZİDEKİ MASKELERLE VİDEO OLUŞTURDUK"

Firma ortağı Murat Çeşme de paylaşılan kişisel verilerin kötü düşünceli insanların ve gurupların eline geçmesi halinde çok büyük sorunların ortaya çıkabileceğine dikkat çekerek, “5 binden fazla Denizli’nin popüler yerlerine bu kartvizitleri koyduk. Ardından sitemize oldukça fazla geri dönüşüm oldu. 10 binden fazla kişi kişisel verilerini bıraktı. Bir o kadar da bırakmayan oldu. Kişisel veriler ile ilgili video çekmek istedik. Dizideki popüler kişilerin maskesiyle video oluşturduk. Bu videoda kişisel verilerini kimseyle paylaşmamaları gerektiğine dair videoda söyledik" ifadelerini kullandı.

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