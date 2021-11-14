Türkiye Gazetesi

Göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Yeni Niğde-Ankara Otoyolu üzerinde Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 adet minibüs ve ona öncülük eden araç durduruldu.

Minibüsün içerisi kontrol edildiğinde aracın koltukları haricinde orta koridor ve arka bagaj kısmında istif edilmiş halde bulunan pasaportları ve kimlik belgeleri olmayan 38 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi. Ayrıca şüpheli minibüs şoförü H.Y. isimli organizatör olduğu öğrenilen şahıs ve öncü araç sürücüsü şüpheli A.A. ekipler tarafından yakalanarak gerekli adli ve idari işlemleri yapılmak üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne intikal ettirildi.

16 SAAT BOYUNCA 17 KİŞİLİK MİNİBÜSLE GELMİŞLER

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan 38 Afganistan uyruklu kaçak göçmenin Diyarbakır'dan Ankara'ya 16 saat boyunca 17 kişilik minibüsün içerisinde getirildiği tespit edilirken, 2 organizatör şüpheli şahıs ifadelerinin ardından Ankara Gölbaşı Adliyesine sevk edildi ve çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Aydın'da 16 düzensiz göçmen yakalandı Aydın'ın Didim ilçesi açıklarındaki teknede 16 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Marmaris’te 50 düzensiz göçmen kurtarıldı Marmaris ilçesi açıklarında iki ayrı düzensiz kurtarma olayında Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 50 düzensiz göçmen kurtarıldı.