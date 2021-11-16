Türkiye Gazetesi

Silopi ilçesinde Savaş Işık ve Mizgin Işık çiftinin düğününe Ertoşi Gevdan Aşireti Ağası Mehmet Aslan ile Van, Hakkari, Gaziantep, Adana, Mersin, İstanbul, Irak ve İran’dan gelen aşiret üyeleri katıldı. Düğündeki kalabalık dikkat çekerken, gelin ve damada takılan takı miktarı ağızları açık bıraktı.

130 ADET KOYUN KESİLDİ

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı yemekli düğünde 130 adet koyun kesilirken, 2 ton da pirinç kullanıldı.

1 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA ALTIN TAKILDI

Aşiret Ağası Mehmet Aslan ve aşiretin önde gelen isimlerinin 288 bin TL bahşiş verdiği düğünde geline 1 kilogram ağırlığında altın takı takıldı.

TOPLAM TAKI DEĞERİ 1 MİLYON 258 BİN TL

Takılan altın ve paraların ise toplam 1 milyon 258 bin TL olduğu öğrenildi. Damat Savaş Işık, çok mutlu olduğunu belirterek, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan akrabalarına teşekkür etti.

“1 MİLYON 250 BİN TL PARA TAKILDI”

Damadın amcası Abdullah Işık da görkemli bir düğün yaptıklarını belirtti. Işık, "Çok iyi geçti. Düğüne katılan Ertoşi Gevdan Aşireti’nin ağası olan başta Mehmet Ağa, Van’dan, Hatay’dan, Adana, Mersin, Kuzey Irak’tan yani bütün illerden akrabalarımız katıldı. 1 milyon 250 bin TL para takıldı düğünde. Gelenlerin hepsinin ayağına sağlık. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

DÜĞÜN KONSER ALANINA DÖNDÜ

Düğünde fenomen Tivrolu İsmail’in mikrofonu eline alarak Kürtçe halay şarkıları okumasıyla düğün adeta konser alanına döndü. Halayı bırakan vatandaşlar, telefonları ile Tivrolu İsmail’in okuduğu potpori şarkıları videoya çekti.

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