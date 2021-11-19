Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşayan Cengiz ailesi, 2020 yılında yaklaşık 150 bin lira karşılığında Skoda marka bir otomobil aldı.

Cengiz ailesi otomobili aldıktan 4 gün sonra Gaziantep’in Nizip ilçesinde kaza geçirdi. Gaziantep-Nizip karayolunda meydana gelen kazada iddiaya göre hatalı sollama yapan otomobil, karşı yönden gelen Abdulrezzak Özerol (48) yönetimindeki Tofaş marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Bu sırada Tofaş marka aracın arkasında seyir halinde olan sivil polis aracı ile bir kamyonet de kazaya karışmamak için ani manevra yapıp taklalar atarak yol kenarındaki menfeze savruldu. Kazada Tofaş marka otomobilin sürücüsü Abdulrezzak Özerol ile aynı araçta bulunan Fevzi Başkurt (52) Sıdıka Nur Ekinci (3) ve Rabia Ekinci (1) hayatını kaybetti. Aynı kazadan 9 kişi ise yaralı olarak kurtuldu.

BİR YIL SONRA YİNE KAZAYA KARIŞTI

Gazintep’te yaşanan ve 4 kişinin öldüğü kazadan yaklaşık bir yıl sonra yine aynı araç kazaya karıştı. Kaza, dün gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşandı. Birecik - Şanlıurfa karayolunun 5’inci kilometresinde meydana gelen kazada Abdullah Cengiz’in kullandığı Skoda marka otomobil, bu defa Suphi G.’nin kullandığı 63 ZU 482 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobil ikiye bölünürken daha önce 4 kişinin ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü Abdullah Cengiz ile amcasının oğlu Mehmet Cengiz hayatını kaybetti. Aynı kazada diğer araçta bulunan Suphi G., Tekin G. ve Şahin G. ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden 2 kişi, Birecik ilçesine bağlı Dumlukuyu kırsal Mahallesinde defnedildi.

Bir yıl içerisinde 6 kişinin ölümüne neden olan otomobilden kalan parçalar ise çekici yardımıyla Yediemin Otoparkı'na götürüldü.

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