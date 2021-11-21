Türkiye Gazetesi

Ölüm bu defa yüzünü halı sahada gösterdi. Gaziantep'te yaşında olduğu öğrenilen bir vatandaş futbol oynamak için gittiği hali sahadan geri dönemedi. Maç esnasında fenalaşan adamın, kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Nizip Belediyesi personeli olan Ali Sarı, arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol oynadığı esnada bir pozisyon sonrasında bir anda yere yığıldı. Durumu gören arkadaşlarının yardımına koştuğu ve ilk müdahalesini yaptığı Sarı, arkadaşları tarafından uzun süre yeniden hayata döndürülmeye çalışıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen Sarı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Evli ve 4 çocuk babası olan Sarı, Nizip Asri Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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