Türkiye Gazetesi

Trafik kazası bu defa küçük Muhammed'i hayattan kopardı. Söz konusu kazanın ardından Şanlıurfa halkı aynı noktada sürekli kaza olduğunu ve önlem alınmadığını söyleyip protestoya başvurdu. Öfkeli kalabalık sokak ortasında lastik yaktı.

8 YAŞINDAKİ MUHAMMED KURTARILAMADI

Edinilen bilgiye göre kaza, Akçakale ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Jandarma karakolundan başlayarak gümrük kapısına kadar devam Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde karşıya geçmeye çalışan yabancı uyruklu Mecit Muhammed'e (8) plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarptı. Kaza sonrası olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaralı çocuğu Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Muhammed, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölüm haberi ile ortalık savaş alanına döndü.

YOL SAATLERCE TRAFİĞE KAPATILDI

Muhammed'in ölüm haberini duyan mahalleli, bölgede sürekli ölümlü ve yaralanmalı kazaların yaşadığını öne sürerek, lastik yakıp yolu saatlerce trafiğe kapattı. Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Mahalleli ile bir yapılan görüşmenin ardından, itfaiye ekiplerince ateş söndürüldü. Yol, tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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