Türkiye Gazetesi

Esenyurt’un Örnek Mahallesinde yaşanan olay filmleri aratmayacak cinsten. Mahalleye dadanan bir grup hırsız gözlerine kestirdiklerin araçların dört lastiğini jantları ile birlikte çaldı. Lastiklerini çaldıkları araçların altına taş koyarak sabitleyen hırsızlar iz bırakmadan kayıplara karıştı.

ÇİÇEK ABBAS FİLMİNİ ANIMSATTI

Sabah saatlerinde durumu fark eden araç sahipleri şaşkınlıkla yetkilileri aradı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık ise Yeşilçam’ın önde gelen yapımlarından İlyas Salman ve Şener Şen’in başrollerini oynadığı Çiçek Abbas filmindeki hırsızlık sahnesini akıllara getirdi. Yaşanan o hırsızlık anlarından geriye ise sahiplerinin taş üzerine oturtulmuş araçlarını çektiği videolar kaldı.

“ENGELLİ BİR KADININ KOLUNU KIRDINIZ”

Yaşanan hırsızlık hakkında konuşan araç sahibi Gökhan Dinç, “Dün akşam aracımı park ettim ve evime gittim. Sabah geldiğimde ise aracımı taş üstüne oturtulmuş ve sıfır lastikleri ile birlikte jantları çalınmış halde buldum. Yazık günah yani ne diyebilirim. Çalışıyoruz, çabalıyoruz emeğimizle bu araçları alıyoruz. Düşünsenize gecenin bir saati işten geliyorsunuz ve aracınızı park ediyorsunuz, sabah kalktığınızda ise bu manzara ile güne başlıyorsunuz. Yani bu kadar ucuz mu emek ne diyebilirim ki. Lastikleri yeniydi ve 4-5 bin TL gibi bir tutarı vardı. Jantlar ise değeri 2-3 bin TL arasında değişiyor. Yani en azından 15 bin TL gibi bir zararım var. Maddi zararı da geçtim can sıkıntısı yetiyor insana. Benim annem engelli, bu araç onun rahatı için vardı. Buradan hırsızlara sesleniyorum. Siz bu aracı bu hale getirerek engelli bir kadının kolunu kanadını kırdınız” dedi.

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