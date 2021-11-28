Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş, Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle seferleri durdurma kararı aldı. Firmadan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: Pazartesi (yarın) Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yapılması planlanan tarifeli bütün seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir
Meteoroloji il il duyurdu! Kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin genelinde parçalı ve çok bulutlu olacak. Yurdun bazı bölümlerinde kuvvetli yağış ve rüzgar etkili olacak.MGM Vatandaşların sel, su baskınlarına karşı tedbirli olması yönünde uyardı.
Hem AKOM hem Meteoroloji uyardı: Marmara'da kuvvetli rüzgar bekleniyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, Marmara Bölgesi'nde dün başlayan ve 4 gün sürmesi beklenen lodosun pazartesi günü etkisini artıracağı ve İstanbul genelinde kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanacağını uyarısında bulundu.
Çanakkale'de feribotlar yarın sefer yapmayacak
Çanakkale'de Bozcaada ve Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan bütün feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş, Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle seferleri durdurma kararı aldı. Firmadan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: Pazartesi (yarın) Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yapılması planlanan tarifeli bütün seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir
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