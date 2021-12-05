Türkiye Gazetesi

Bodrum’da akşam saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Taşan dereler nedeniyle tarım arazileri ve seralar göle döndü. Bazı binaların istinat duvarları yıkıldı. Yaklaşık 2 saat boyunca hiç kesilmeden yağan yağmur Bodrum merkezinde de etkisini gösterdi.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tüm mahallelerde önlem aldı. Su basan evlerdeki suları boşaltan ekipler tıkanan dere yataklarına ise anında müdahale etti. Dereleri tıkayan ağaç dallarının yanı sıra inşaat malzemeleri de dikkatlerden kaçmadı.

10 kepçe, 6 itfaiye aracı, 8 vidanjör ve 35 Temizlik işleri görevlisi kısa süre içerisinde dere yataklarına dağlardan gelen sularla biriken moloz parçalarını, ağaç dallarını ve yapraklarını temizleyerek taşkınları önledi. Su basan evlere vidanjör gönderen ekipler kısa sürede suları boşaltarak temizlik çalışmalarına başladı.

Sağanak etkisini artırdı, Marmaris su altında kaldı Muğla Marmaris'te metrekareye düşen 91 kilogram yağış hayatı felç etti. Bazı mahallelere ulaşım kesilirken ekiplerin sel suları ile mücadelesi sürüyor.