Türkiye Gazetesi

Son dakika haberine göre; Sefaköy'de tekerleği patlayan İETT otobüsü demir korkuluklara çarptı. Saat 12.30 sıralarında tekerleği patlayan İETT otobüsü kontrolden çıktı. Araç, yoldan çıkarak bariyerleri aşarak demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın camları kırılırken, kazada şoförle birlikte 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA TEKERLEK YÜZÜNDEN ÇIKTI

Kazanın nasıl meydana geldiğini anlatan otobüs şoförü Saadettin Güvercin, "Yolcumuzu aldıktan sonra biraz geldik. Sonra sağ ön tekerleğimiz patladı. Ardından araba kendini sağ tarafa attı. Yani zaten hızımız 20 ile 30 arasındaydı. Araba kendini aşağı doğru çekti. Toplam koltuğum doluydu, ayakta 3 kişi vardı. Benimle birlikte 5 kişi yaralandı" dedi.





Sultanbeyli’de beş kişi İETT şoförünü darbederek hastanelik etti! İstanbul Sultanbeyli’de hareket halinde İETT otobüsü, panelvan aracın aynasına çarptı. Kazada maddi hasar oluşurken, minibüs şoförü ile yanındaki dört kişi İETT şoförüne saldırdı. Saldırgan 5 kişi şoförü tekme ve yumruklarla darb etti. Korku dolu anlar kameralara yansırken, İETT şoförünün burnu kırıldı. Yaşanan olayın ardından İETT şoförü Sezgin Kayır, saldırganlardan şikayetçi oldu.