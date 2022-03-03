Türkiye Gazetesi

Uşak’ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bir anda bastıran kar sebebiyle kent merkezi ve ana arterlerde aksaklıklar meydana geldi. Bu kapsamda yaklaşık 10 santimetre kalınlığa ulaşan kar yağışında Uşak - Afyonkarahisar yolunda kardan kaynaklı trafik belirli yerlerde durakladı. Büyükoturak Köy Kavşağı yakınlarında oluşan araç kuyrukları kilometrelerce uzadı. Banaz Kaymakamı Musa Aydemir de, bölgeye gelerek yapılan çalışmaları yakından takip etti. Trafik 2 saatlik çalışmanın ardından normale döndü.



6 ilde okullar tatil edildi Denizli, Isparta, Sinop, Afyonkarahisar, Konya ve Muğla'da yoğun kar yağışı sebebiyle okullar bir günlüğüne tatil edildi.



Mart yine kapıdan baktırdı! Denizli-Antalya kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı Denizli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından bu kentten Antalya istikametine ulaşım tek yönlü olarak kapandı.