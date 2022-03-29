Türkiye Gazetesi

İstanbul Ataşehir Yenisahra Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binada saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre uzun süredir terk edilmiş vaziyette bulunan evin çatı kısmında çökme oluştu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

“BİR ANDA ÇATI AŞAĞI İNDİ”

Adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise çökme yaşanan çatıda çalışmalarını sürdürdü. Çökme meydana gelen ev havadan görüntülenirken o esnada içeride kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Yaşanan olaya ilişkin konuşan mahalle sakinlerinden Necati Gül, “Bir anda çökme oluştu. Çatı aşağı indi. Neyse ki kimse kalmıyordu. Hemen itfaiye ekiplerine bildirdik” diye konuştu.

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