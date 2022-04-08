Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen kazada okul servis minibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Duman köyünde Ali Kanboz idaresindeki 28 M 7075 plakalı servis minibüsü, yol kenarına devrildi.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Kazada sürücü Kanboz ile araçtaki 7 öğrenci yaralandı. Ambulanslarla Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Arabasıyla çarptığı yayaya 50 TL attı Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi arabası ile yolda yürüyen yayaya çarptı. Olayın ardından sürücü yaralının başına gelerek ona 50 TL para attı.
Mersin'de feci kaza! Otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı Mersin'de seyir halinde bir otomobil freni patladıktan sonra bariyere çarpıp takla atması sonucu devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.