Türkiye Gazetesi

OKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapan Dr. Murat Gök, sınıfta ders verdiği sırada aniden fenalaştı. Sınıftaki öğrenciler tarafından kalp masajı yapılan Gök, özel hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen şahıs kurtarılamadı.

OKÜ senatosunca taziye mesajı yayımlandı. Mesajda, elim olay sebebiyle bahar şenliklerinin kalan programlarının iptal edildiği belirtilerek "Gök'ün kederli ailesine, öğrencilerine ve üniversitemiz çalışanlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Derste kalp krizi geçiren Selami öğretmen hayatını kaybetti Samsun’da öğretmen Selami Bozacı, sınıfta ders verdiği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Murat öğretmenin acı sonu! Derste can verdi Kayseri'de bir öğretmen ders esnasında fenalaştı. Hastaneye kaldırılan öğretmen kurtarılamadı.