Türkiye Gazetesi

Trabzon'da iki gündür aralıklarla etkili olan yağmur, gece hava sıcaklığının da düşmesiyle yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Yoğun yağışın ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, kapanan bazı yollarda iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

EKİPLER KAPANAN YOLLARI AÇMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Çaykara ilçesindeki Haldizen ve Limonsuyu yaylaları, Maçka'daki Kurugöl Yaylası ve Araklı ilçesindeki Türkeli Mahallesi ve civardaki yaylalar, yağışın ardından beyaza büründü.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, kapanan bazı yollarda iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

Öte yandan, Kurugöl Yaylası yolunda kamyonetiyle mahsur kalan kişinin de Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldığı öğrenildi.

Mayıs ayında dolu yağdı Hatay’da mayıs ayında misket büyüklüğünde dolu yağdı.

Mayıs ayında ulaşıma kar engeli: Onlarca araç mahsur kaldı Ülke genelinde bahar havası kendini hissettirirken güney kesimlerde vatandaşlar plaj ve sahillere akın ediyor. Öte yandan Mayıs ayında bastıran kar ve tipi nedeniyle Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi’nde sürücüler yolda kaldı.

Mayıs ayında kar yağdı, vatandaş şaştı kaldı Doğu kesimlerde kar yağışı sürüyor. Sivas’ta Mayıs ayında etkili olan kar yağışı ve sis şaşkınlığa neden oldu.