Türkiye Gazetesi

Mersin’in Tarsus ilçesinde kendisinden haber alınamayan emekli polis memurundan acı haber geldi. Talihsiz adamın evinde ölü bulunduğu öğrenildi.

VÜCUDUNDA HERHANGİ BİR DARP İZİNE RASTLANMADI

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet eden emekli polis memuru Burak Aktın’dan (47) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla evin kapısını açarak içeri giren polis ekipleri, yatağında hareketsiz şekilde bulduğu Aktın’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şeker hastası olduğu öğrenilen Aktın’ın vücudunda herhangi bir darp izi olmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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