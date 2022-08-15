Türkiye Gazetesi

Ankara Kahramankazan'da "Deterjan Pazarı" adlı bir firma, vatandaşlara 'banyo topu' yapımında kullanılan ham maddeyi sattı. Firma, müşterilerine maddeyi banyo topuna dönüştürmeleri halinde üç katı fiyat vereceği vaadinde bulundu. Yaklaşık 40 bin kişiden 500 milyon TL toplayan şahıslar, hiçbir ödeme yapmadı.

Vatandaşların şikayeti üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, 11 Ağustos'ta fabrikaya operasyon düzenledi. Ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına alırken malzemelere de el koydu.

Firma sahibi Süleyman Kocabaş'ın da aralarında olduğu zanlıların sorgusu bugün tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan Kocabaş ile O.K. tutuklandı. Üçü adli kontrol şartı olmak üzere altı kişi ise serbestt kaldı.

Banyo topuyla 100 milyon TL vurgun yaptılar Ankara’nın müşterilerini dolandırdığı iddia edilen Deterjan Pazarı firmasının sahibi Süleyman Kocabaş ve 7 şüpheli gözaltına alındı.

Deterjan pazarı vurgununda yeni gelişme: Bakanlık 'nitelikli dolandırıcılık' dedi Ticaret Bakanlığı müfettişleri, uzun süredir kamuoyu gündemini meşgul eden SK Deterjan Pazarı Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin sözleşme imzaladığı kişilere ödeme yapmadığını, "piramit satış sistemleri benzeri" bir faaliyette bulunduğunu belirledi.

Deterjan Pazarı soruşturmasında zanlılar adliyeye sevk edildi Ankara'da üç katı kazanç vaadi ile 10 bin kişiyi dolandıran "Deterjan Pazarı" saadet zinciri soruşturmasında 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Kahramankazan Adliyesine sevk edildi.