Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, son THY Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın başantrenörü Zeljko Obradovic "Basketbol Efsanesi", Maurizio Gherardini "En Başarılı Genel Menajer", Jan Vesely de "En Dikkat Çeken Basketbolcu" ödülüne layık görüldü.

L'Alqueria del Basket Salonu'nun ev sahipliğinde yapılan törende Obradovic ve Gherardini'ye ödülleri takdim edildi. Sakatlığı nedeniyle İspanya'ya gidemeyen Vesely'nin ödülünü ise Gherardini aldı. Ayrıca, törende Çek basketbolcunun teşekkür videosu yayınlandı.