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Avrupa'nın devleri sıraya girdi! Rey Manaj için rekor bonservis belirlendi!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Avrupa&#039;nın devleri sıraya girdi! Rey Manaj için rekor bonservis belirlendi!

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sivasspor'un yıldızı Rey Manaj'a teklif yağıyor. İngiltere Premier Lig, Fransa Ligue 1, İtalya Serie A ve Suudi Arabistan Pro Lig ekipleri Arnavut oyuncu için teklif yapmaya hazırlanıyor. Sivasspor ise yıldız oyuncunun bonservisini belirledi.

Trendyol Süper Lig'de Sivasspor formasıyla bu sezon 18 gol atan Rey Manaj'a transfer teklifleri geliyor. Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, yıldız oyuncu için teklifler geldiğini, yönetimin bu teklifleri değerlendirmeye aldığını açıklamıştı.

AVRUPA VE ARAP TAKIMLARI PEŞİNDE

TRT Spor'un haberine göre Sivasspor, 27 yaşındaki golcü için İngiltere Premier Lig, Fransa Ligue 1, İtalya Serie A ve Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden teklifler aldı. 

Avrupa'nın devleri sıraya girdi! Rey Manaj için rekor bonservis belirlendi! - 1. Resim

Haber detayında Türkiye'den herhangi bir takımın Rey Manaj için Sivasspor'un kapısını çalmadığı belirtildi.

Yine haberde Sivasspor'un Rey Manaj için 15 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği ve bu rakamın altına inmeyi düşünmediği aktarıldı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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