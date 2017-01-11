Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Rex Tillerson, "Suriye meselesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tekrar çalışmalıyız. Türkiye bizim çok eski bir NATO müttefikimizdir." dedi.
Trump yönetiminden son dakika Erdoğan çıkışı!
11.01.2017 - 21:16 | Son Güncelleme: 11.01.2017 - 21:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Rex Tillerson, Suriye konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yeniden çalışılması gerektiğini vurguladı.
Etiketler : Donald trump,rex tillerson,cumhurbaşkanı,recep tayyip erdoğan,
437171 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/437171.aspx
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