Hamas'tan İsrail'e 1967 sınırıları şartı: Filistin kurulursa siyasi harekete dönüşürüz

Hamas Siyasi Ofis liderlerinden Halil el-Hayye, 1967 sınırları çerçevesinde Filistin devleti kurulması halinde siyasi harekete dönüşebileceklerini söyledi.

İsrail'in Gazze'ya yaptığı işgal kuşatmasının altıncı ayını geride bırakırken Hamas'tan kritik açıklamalar geldi. Hareketin Siyasi Ofis liderlerinden Halil el-Hayye, 1967 sınırları çerçevesinde Filistin devleti kurulması halinde siyasi harekete dönüşebileceklerini söyledi. El-Hayye ayrıca, Filistin topraklarında yabancı gücün varlığını kabul etmeyeceklerinin altını çizdi.

Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Halil Hayye, İsrail ile beş yıl ve daha fazla sürecek bir ateşkese hazır olduklarını belirterek Batı Şeria ve Gazze'de başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması taleplerini yeniledi. Konuya ilişkin olarak dün Associated Press'e (AP) açıklamalarda bulunan El-Hayye, 1967 sınırları çerçevesinde bir Filistin devletinin kurulması halinde Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları'nı lağvedebileceğini söyledi.

HAMAS VE EL FETİH BİRLEŞMEK İSTİYOR

AP'ye verdiği röportajda Filistinli hareketler arası ilişkilere de değinen Halil El-Hayye, Hamas'ın Batı Şeria'da yönetimi elinde tutan El-Fetih Hareketi ile birleşmek istediklerini dile getirdi. Çin, Hamas ve El Fetih arasındaki Filistin birlik görüşmelerine ev sahipliği yapacağını açıkladı.

ÇİN, BİRLİK GÖRÜŞMELERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Gazze'de altı ayı aşkın süredir İsrail tarafından yapılan saldırılarda bugüne kadar 76 bin Filistinli yaralandı ve 14 binden fazlası çocuk olmak üzere 34 binden fazlası öldü. İsrail, BM Güvenlik Konseyi tarafından "soykırım" yapmakla suçlanıyor. Geçtiğimiz günlerde ordunun geride bıraktığı yerlerde ortaya çıkan toplu mezarlarda 392 ceset bulundu, üstelik bazılarının diri diri gömülmüş olduğu tespit edildi.

Görüşme, Hamas'ın üst düzey yetkilisi Musa Ebu Marzuk başkanlığındaki heyet ve El-Fetih üst düzey yetkilisi Azzam El Ahmed başkanlığındaki bir heyet ile Çin Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşecek.