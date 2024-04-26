Hamas'tan İsrail'e 1967 sınırıları şartı: Filistin kurulursa siyasi harekete dönüşürüz
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Hamas Siyasi Ofis liderlerinden Halil el-Hayye, 1967 sınırları çerçevesinde Filistin devleti kurulması halinde siyasi harekete dönüşebileceklerini söyledi.
İsrail'in Gazze'ya yaptığı işgal kuşatmasının altıncı ayını geride bırakırken Hamas'tan kritik açıklamalar geldi. Hareketin Siyasi Ofis liderlerinden Halil el-Hayye, 1967 sınırları çerçevesinde Filistin devleti kurulması halinde siyasi harekete dönüşebileceklerini söyledi. El-Hayye ayrıca, Filistin topraklarında yabancı gücün varlığını kabul etmeyeceklerinin altını çizdi.
Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Halil Hayye, İsrail ile beş yıl ve daha fazla sürecek bir ateşkese hazır olduklarını belirterek Batı Şeria ve Gazze'de başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması taleplerini yeniledi. Konuya ilişkin olarak dün Associated Press'e (AP) açıklamalarda bulunan El-Hayye, 1967 sınırları çerçevesinde bir Filistin devletinin kurulması halinde Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları'nı lağvedebileceğini söyledi.
HAMAS VE EL FETİH BİRLEŞMEK İSTİYOR
AP'ye verdiği röportajda Filistinli hareketler arası ilişkilere de değinen Halil El-Hayye, Hamas'ın Batı Şeria'da yönetimi elinde tutan El-Fetih Hareketi ile birleşmek istediklerini dile getirdi. Çin, Hamas ve El Fetih arasındaki Filistin birlik görüşmelerine ev sahipliği yapacağını açıkladı.
ÇİN, BİRLİK GÖRÜŞMELERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
Görüşme, Hamas'ın üst düzey yetkilisi Musa Ebu Marzuk başkanlığındaki heyet ve El-Fetih üst düzey yetkilisi Azzam El Ahmed başkanlığındaki bir heyet ile Çin Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi