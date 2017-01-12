Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Donald Trump Rusya’nın kendisi ile ilgili bazı video görüntüleri olduğuna dair haberler için, “Bunlar son derece utanç verici ve hepsi yalan. Bana sunulan raporu okudum biliyorum. Orada böyle şeyler yok” dedi.

Kendisinin Rusya ile hiçbir anlaşmasının ya da ilişkisinin olmadığını söyleyen Trump, Putin ile ilişkisine yönelik olarak da, “Bakalın Putin Trump’ı sevecek mi bunu göreceğiz” ifadesini kullandı.

Rusya’nın Amerika’ya siber saldırıları iddiasıyla ilgili de konuşan Trump, “Amerika’ya diğer ülkelerden de Rusya’dan da başka kişiler tarafından da saldırılar yapılıyor. Hali hazırda da çok sayıda siber saldırı oluyor” şeklinde konuştu.

Kendisinin istihdam konusunda çok büyük imkanlar sunacağını söyleyen Trump, "En büyük istihdamı sağlayan insan olacağım” dedi.

Kendisine ait şirketlerin yönetimini çocuklarına bıraktığını Trump, şirketlerinin bugüne dek olduğu gibi çalışmaya devam edeceğini kendisinin şirketlere hiç bir şekilde müdahale etmeyeceğini vurguladı. Trump ayrıca şirketine ait otellerde başka ülkelerden hükümet yetkililerinin konaklaması halinde bu konaklamalardan elde edilecek gelirlerin Amerika Maliye Bakanlığı’na bağışlanacağını söyledi.

Meksika sınırına duvar örüleceğini, bunun inşasına hemen başlanacağını ve bunun maliyetinin Meksika hükümetine bir şekilde fatura edileceğini söyleyen Trump, "Bu vergiler ya da farklı ödemeler ile olacak ama Meksika bunu ödeyecek" diye konuştu.

Trump basın toplantısı sırasında sık sık birçok basın kurumunun yalan ve yanlış haberler yaptığını iddia etti. CNN televizyonu muhabirinin soru sormak istemesi üzerine Trump, "Siz yalan haber yapıyorsunuz. Sana soru hakkı vermeyeceğim” diyerek muhabiri azarladı. Trump, Ayrıca Rusya’nın kendisi ile ilgili bazı videolar içeren bilgileri elinde tuttuğunu iddia eden internet sitesi ile ilgili olarak da "Bu yalan haberlerinin karşılığını ödeyecekler" ifadesini kullandı.

Trump ayrıca DEAŞ’I Obama’nın oluşturduğunu iddia etti.

Kampanyası sırasında da miting konuşmaları ve TV programları dışında basın ile pek sık bir araya gelmeyen Trump, son basın toplantısını 27 Haziran’da düzenlemişti. Seçimlerin ardından ilk basın toplantısını 15 Aralık’ta yapacağını ilan eden Donald Trump daha sonra bu toplantıyı da iptal etmişti.