Putin, "Batı tehditlerine karşılık" nükleer tatbikat emri verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı liderlerin Moskova'ya yönelik "tehditlerine" cevap olarak, nükleer tatbikatların düzenlenmesi talimatını verdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı liderlerin Moskova'ya yönelik "tehditlerine" karşılık olarak, özellikle Ukrayna yakınlarında konuşlandırılan kuvvetlerin de katılımıyla "yakın gelecekte" nükleer tatbikatların düzenlenmesi talimatını verdi.

Fransız Haber kanalı AFP’nin haberine göre Savunma Bakanlığı'nın Telegram'dan yaptığı açıklamada "tatbikatlar sırasında stratejik olmayan nükleer silahlara hazırlanmak ve kullanmak için bir dizi önlem alınacağını" belirtti. Açıklamada, tatbikatların "bazı Batılı yetkililerin Rusya'ya yönelik kışkırtıcı açıklamaları ve tehditleri" sonrasında ordunun "hazırlık seviyesini" korumayı amaçladığı kaydedildi. Tatbikatlara, Güney Askeri Bölge ve Deniz Kuvvetlerinden füze formasyonları da katılıyor.