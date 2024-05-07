Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İtalya'nın Sicilya Adası’nda orman yangını

İtalya'nın Sicilya Adası’nda orman yangını

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İtalya&#039;nın Sicilya Adası’nda orman yangını

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İtalya'nın ünlü Sicilya Adası’nda orman yangını çıktı. Bölge alevlere teslim olurken yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İtalya’nın güneyindeki Sicilya Adası’nın batısındaki Castelammare del Golfo beldesi civarındaki Inici dağında çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

İtalya'nın Sicilya Adası’nda orman yangını - 1. Resim

UÇAKLAR DA HAVALANDI

Yakındaki bazı yerleşim yerlerini de tehdit ettiği görülen yangını söndürme çalışmalarına iki Canadair uçağı da destek veriyor.

İtalya'nın Sicilya Adası’nda orman yangını - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Yunanistan, İstanbul'daki Kariye'nin ibadete açılmasına tepki gösterdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yunanistan, İstanbul'daki Kariye'nin ibadete açılmasına tepki gösterdi - DünyaYunanistan, İstanbul'daki Kariye'nin ibadete açılmasına tepki gösterdiFilistin bayraklı evin önüne bomba yerleştirmişti! Hapis cezasına çarptırıldı - DünyaFilistin bayraklı evin önüne bomba yerleştirmişti! Hapis cezasına çarptırıldıBeyaz Saray açıkladı! Ateşkes görüşmeleri yeniden başlayacak - DünyaFilistin-İsrail ateşkes müzakereleri yeniden başlayacakPutin'e hediye olması umuluyordu! Zelenskiy'e suikast düzenleyen albaylar yakalandı - DünyaZelenskiy'e suikast düzenlendiErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan radikal çıkış: "Türkiye ve Azerbaycan ile düşmanlığı sonlandırmalıyız!" - Dünya"Düşmanlığa son verelim!"Donald Trump'ın başı "Sus payı" davası ile dertte... Hapse girebilir! - DünyaHapse girmesi gündemde!
Sonraki Haber Yükleniyor...