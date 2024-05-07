İtalya'nın Sicilya Adası’nda orman yangını

İtalya'nın ünlü Sicilya Adası’nda orman yangını çıktı. Bölge alevlere teslim olurken yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İtalya’nın güneyindeki Sicilya Adası’nın batısındaki Castelammare del Golfo beldesi civarındaki Inici dağında çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

UÇAKLAR DA HAVALANDI

Yakındaki bazı yerleşim yerlerini de tehdit ettiği görülen yangını söndürme çalışmalarına iki Canadair uçağı da destek veriyor.