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Filistin bayraklı evin önüne bomba yerleştirmişti! Hapis cezasına çarptırıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Filistin bayraklı evin önüne bomba yerleştirmişti! Hapis cezasına çarptırıldı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avusturalya Sidney'de Filistin bayraklı evin önüne el bombası yerleştiren kişiye, zihinsel problemleri olduğu saptanmasına rağmen 12 ay hapis cezası verildi.

Avustralya'nın Sidney şehrinde Filistin yanlısı bir kişiye ait evin önüne patlayıcı düzenek yerleştiren 43 yaşındaki David Maurice Wise, zihinsel sorunlarına rağmen 12 ay hapis cezasına çarptırıldı.

43 yaşındaki Wise'ın bombayı kendi imkanlarıyla evde yaptığı öğrenildi. Bomba, Filistin bayrağı ve Gazze savaşıyla ilgili bayrakların yer aldığı evin garajına park edilmiş aracın kaputunda bulundu. Bombanın yan tarafına "Yeter! Filistin bayrağını indirin!" yazılı bir not iliştirildiği bildirildi.

"CİDDİ" SUÇ OLARAK GÖRÜLDÜ

Sidney Downing Centre mahkemesinde verilen karara göre Wise'a üç aylık şartlı tahliye süresi tanındı ve iki yıllık toplumsal hizmet cezası verildi. Avukatı, Wise'ın bombayı yerleştirdiğini hayalen hatırladığını belirterek savunmasında, müvekkilini "depresif" olarak tanımlayan bir psikiyatristin raporlarına atıfta bulundu ve kapsamlı zihinsel sorunlarını özetledi.

Duruşma hakimi, Filistin bayrağı ve Gazze ile ilgili ifadelerin tetiklediği sanığın bunlarla baş etmekte zorlandığı kanaatine vardı. Hakim yine de suçun "ciddi" olduğunu ve toplum güvenliği açısından dikkate alınması gereken "gerçek meseleler" bulunduğunun altını çizdi.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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