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Yunanistan, İstanbul'daki Kariye'nin ibadete açılmasına tepki gösterdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yunanistan, İstanbul&#039;daki Kariye&#039;nin ibadete açılmasına tepki gösterdi

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'daki Kariye'nin ibadete açılmasına tepki gösterildi.

Bizans döneminden kalma eski bir Ortodoks kilisesi olan Kariye, resmen cami olarak ibadete açıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'dan gelen eleştirilere rağmen, hükümetinin Müslüman ibadethanesi olarak belirlemesinden dört yıl sonra, Pazartesi günü İstanbul'daki eski bir Bizans kilisesini cami olarak hizmete açtı.

Türkiye, İstanbul'un simgesi Ayasofya'yı benzer şekilde 2020 yılında müze statüsünden camiye dönüştürmüştü.

Söz konusu iki dönüşüm, Türkiye'yi Bizans döneminden kalma bu önemli anıtları korumaya çağıran Yunanistan ve diğer ülkelerin eleştirilerine neden oldu.

YUNANİSTAN'DAN TEPKİ

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kariye'nin cami olarak ibadete açılmasının "UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki statüsüne hakaret niteliği taşıdığı" ifadeleri kullanıldı. Bu tarihi yapının tüm insanlığa ait olduğu, dolayısıyla Türkiye'nin ibadete açması hamlesiyle "uluslararası kamuoyuna meydan okuduğu" ileri sürüldü.

Atina yönetiminden yapılan açıklamada "Anıtların evrensel karakterinin korunması, dini ve kültürel mirasın korunmasına yönelik uluslararası standartlara riayet edilmesi, tüm devletleri bağlayan açık bir uluslararası yükümlülüktür" dedi.

TARİHİ KARİYE CAMİSİ

4. yüzyılda inşa edilen yapı, özellikle 11. ve 12. yüzyıllarda gerçekleştirilen değişikliklerle bugünkü halini aldı. Bizans İmparatorluğu döneminde kilise olarak kullanılan yapı, 1500-1945'te cami olarak hizmet vermişti. 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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