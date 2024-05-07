Netanyahu'dan Refah açıklaması: Ateşkes artık taleplerimizi karşılamıyor

07.05.2024 19:25

ALMANYA'DAN İSRAİL'E UYARI MESAJI

Almanya, Refah'ta "büyük bir saldırıya" karşı uyarıda bulundu ve yardım koridorlarının "derhal" yeniden açılması çağrısında bulundu. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki sınır kasabasına saldırıp orada barınan yaklaşık 1,5 milyon Filistinliyi kastederek "bir milyon insanın" "buhar olup uçmasını" bekleyemeyeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in Refah saldırısına karşılık olarak "Korunmaya ihtiyaçları var. Acilen daha fazla insani yardıma ihtiyaçları var. Bunun için Refah ve Kerem Şalom sınır kapıları derhal yeniden açılmalıdır" dedi.

07.05.2024 19:10

NETANYAHU'DAN REFAH SALDIRISI AÇIKLAMASI

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Refah sınır kapısına yaptıkları saldırı sonrasında açıklamalarda bulundu. Netanyahu, Refah saldırısının esirleri geri alabilmeleri için gerekli olduğunu söyledi. Refah sınır kapısının ele geçirilmesinin "Hamas'ın tasfiyesi" yolunda atılmış "önemli bir adım" olduğunu dile getirdi. Netanyahu, Hamas üzerindeki askeri baskının "esirlerin iadesi" için gerekli bir koşul olduğunu da sözlerine ekledi.

Refah'a düzenlenen saldırının üstüne, İsrail vatandaşları Hamas'la ateşkese varılıp esirlerin teslim alınması gerçekleşmeyince sokaklara döküldü. Netanyahu hikmetini "ülkeyi yakarız" sloganlarıyla eleştirdiler.

Ancak İsrail lideri Netanyahu, Hamas'ın ateşkes konusunda kabul ettiği teklifin artık talepleri karşılamadığını söyledi. Netanyahu, "İsrail'in temel taleplerinin çok gerisinde kaldığını" ifade etti.