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CANLI ANLATIM

Netanyahu'dan Refah açıklaması: Ateşkes artık taleplerimizi karşılamıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Netanyahu&#039;dan Refah açıklaması: Ateşkes artık taleplerimizi karşılamıyor

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1.5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin olduğu Refah sınır kapısına yapılan saldırı, bölgeye yardımların da ulaşmasını engelliyor.

Canlı Anlatım Özeti
  • ALMANYA'DAN İSRAİL'E UYARI MESAJI
  • NETANYAHU'DAN REFAH SALDIRISI AÇIKLAMASI

07.05.2024 19:25

ALMANYA'DAN İSRAİL'E UYARI MESAJI

Almanya, Refah'ta "büyük bir saldırıya" karşı uyarıda bulundu ve yardım koridorlarının "derhal" yeniden açılması çağrısında bulundu. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki sınır kasabasına saldırıp orada barınan yaklaşık 1,5 milyon Filistinliyi kastederek "bir milyon insanın" "buhar olup uçmasını" bekleyemeyeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in Refah saldırısına karşılık olarak "Korunmaya ihtiyaçları var. Acilen daha fazla insani yardıma ihtiyaçları var. Bunun için Refah ve Kerem Şalom sınır kapıları derhal yeniden açılmalıdır" dedi.

07.05.2024 19:10

NETANYAHU'DAN REFAH SALDIRISI AÇIKLAMASI

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Refah sınır kapısına yaptıkları saldırı sonrasında açıklamalarda bulundu. Netanyahu, Refah saldırısının esirleri geri alabilmeleri için gerekli olduğunu söyledi. Refah sınır kapısının ele geçirilmesinin "Hamas'ın tasfiyesi" yolunda atılmış "önemli bir adım" olduğunu dile getirdi. Netanyahu, Hamas üzerindeki askeri baskının "esirlerin iadesi" için gerekli bir koşul olduğunu da sözlerine ekledi.

Refah'a düzenlenen saldırının üstüne, İsrail vatandaşları Hamas'la ateşkese varılıp esirlerin teslim alınması gerçekleşmeyince sokaklara döküldü. Netanyahu hikmetini "ülkeyi yakarız" sloganlarıyla eleştirdiler.

Ancak İsrail lideri Netanyahu, Hamas'ın ateşkes konusunda kabul ettiği teklifin artık talepleri karşılamadığını söyledi. Netanyahu, "İsrail'in temel taleplerinin çok gerisinde kaldığını" ifade etti.

İsrail güçleri Salı günü Mısır ile güney Gazze arasındaki ana sınır kapısını ele geçirerek zaten kıtlığın eşiğinde olan Filistin bölgesine giden hayati bir yardım yolunu da kapatmış oldu. İsrail ordusunun yayınladığı görüntülerde, İsrail bayraklı tankların Refah kapısından içeri girdiği görüldü.

İsrail Refah sınır kapısını ele geçirdi! Gazze'ye giden yardımlar kesildi - 1. Resim

İsrail ordusu, Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze’nin Mısır’a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurdu. Mısır’a yaklaşık 3,5 km uzaklıktaki kapının Filistin tarafında tam kontrolün sağlandığı belirtilen açıklamada, saldırıda 20 Filistinlinin öldürüldüğü kaydedildi. İsrailliler, Hamas’ın Gazze Şeridi’nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını kabul ettiğini duyurmasının ardından Batı Kudüs’te hükümetlerinden ateşkes anlaşmasını imzalaması talebiyle protesto gösterisi düzenledi.

YARIMLAR FİLİSTİNLİLERE ULAŞAMIYOR

BM ve diğer uluslararası yardım kuruluşları, Gazze'nin güneyine açılan iki kapının (Refah ve İsrail kontrolündeki Kerem Şalom) kapatılmasıyla Filistinlilerin dışarıdan gelen yardımlarla bağlantısının tamamen kesildiğini aktadı. Yarımların sevkiyatıyla ilgili yetkililer, içeride çok az sayıda depolarının bulunduğunu söyledi. Mısır'daki Kızılay ise kaynakların sevkiyatlarının tamamen durduğunu açıkladı.

TÜRKİYE'DEN REFAH SALDIRISINA TEPKİ

İsrail'in Refah'a saldırıları artarken Türkiye'den de yeni bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, "Refah’a yapılacak bir harekat sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı etkileyecektir. İsrail’in işgal ettiği Refah sınır kapısının Gazze kısmından derhal çekilmesi şarttır." dedi.

Yer: Gazze 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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