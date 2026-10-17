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Sağlık personeli alımında yeni karar! 2027 kadroları belirlendi

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Sağlık personeli alımında yeni karar! 2027 kadroları belirlendi
Başlık ResmiSağlık personeli alımında yeni karar! 2027 kadroları belirlendi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, 2027 yılında istihdam edilecek 31.054 sözleşmeli sağlık personelinin görev yapacağı hizmet birimleri belirlendi. Alımların büyük bölümünü 25.955 uzman tabip ve 5.061 tabip oluşturacak.

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2027 yılında istihdam edilecek 31.054 sözleşmeli sağlık personelinin görev yapacağı hizmet birimlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararla, sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi amacıyla personel istihdam edilecek birimler belirlendi.

Kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi için sözleşmeli sağlık personeli istihdamının 2027 yılında uygulanmak üzere planlandığı belirtildi.

EN FAZLA ALIM YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİNE

Karara göre, istihdam edilecek 31.054 sözleşmeli sağlık personelinin 31.040'ı yataklı tedavi alanında görev yapacak. Acil sağlık hizmetlerine 1, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerine 7, sağlık evlerine ise 6 personel ayrıldı.

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25.955 UZMAN TABİP İSTİHDAM EDİLECEK

Söz konusu kadroların 25.955'ini uzman tabipler, 5.061'ini tabipler oluşturacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire ile birer diyetisyen ve sağlık teknikeri istihdam edilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, sözleşmeli sağlık personelinin 2027 yılında görev yapacağı hizmet birimleri belirlenmiş oldu.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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